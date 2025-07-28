У понеділок в Болехівській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Віктора Мельниковича

У неділю Болехівська міська територіальна громада на Івано-Франківщині зустріла полеглого бійця Мельниковича Віктора.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду.
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У понеділок, 28 липня 2025 року, відбудеться чин похорону загиблого Героя, захисника України.
Початок церемонії о 12.30 годині у рідному селі воїна Козаківка.
“Просимо всіх небайдужих віддати останню шану воїну, який віддав життя за нашу свободу і мирне небо над Україною”, – йдеться у дописі.