ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У понеділок в Болехівській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Віктора Мельниковича
Диван на коліщатках в темній вітальні

У понеділок в Болехівській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Віктора Мельниковича

Автор: Ігор Василик
28/07/2025 08:47
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю Болехівська міська територіальна громада на Івано-Франківщині зустріла полеглого бійця Мельниковича Віктора.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

У понеділок, 28 липня 2025 року, відбудеться чин похорону загиблого Героя, захисника України.

Початок церемонії о 12.30 годині у рідному селі воїна Козаківка.

“Просимо всіх небайдужих віддати останню шану воїну, який віддав життя за нашу свободу і мирне небо над Україною”, – йдеться у дописі.