Сьогодні в Івано-Франківську попрощаються із захисником Олександром Івановим

Івано-Франківська міська територіальна громада втратила ще одного захисника. За Україну поліг молодший сержант Олександр Іванов.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

В понеділок, 28 липня, об 11.00 годині розпочнеться прощання з померлим в Будинку смутку на вул. Ребета (Побутова) 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.