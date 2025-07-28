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Сьогодні в Івано-Франківську попрощаються із захисником Олександром Івановим
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Івано-Франківську попрощаються із захисником Олександром Івановим

Автор: Ігор Василик
28/07/2025 08:33
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Івано-Франківська міська територіальна громада втратила ще одного захисника. За Україну поліг молодший сержант Олександр Іванов.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

В понеділок, 28 липня, об 11.00 годині розпочнеться прощання з померлим в Будинку смутку на вул. Ребета (Побутова) 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.

Вічна памʼять Герою! Співчуття рідним та близьким!