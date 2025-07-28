Сьогодні в Івано-Франківську попрощаються із захисником Олександром Івановим

Івано-Франківська міська територіальна громада втратила ще одного захисника. За Україну поліг молодший сержант Олександр Іванов.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
В понеділок, 28 липня, об 11.00 годині розпочнеться прощання з померлим в Будинку смутку на вул. Ребета (Побутова) 3.