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У понеділок на Тлумаччину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Богдана Турянського
Диван на коліщатках в темній вітальні

У понеділок на Тлумаччину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Богдана Турянського

Автор: Ігор Василик
28/07/2025 08:01
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На Тлумаччину у понеділок 28 липня, привезуть тіло полеглого військовослужбовця – Богдана Турянського.

Про це своїх читачів повідомляє інофрмаційний ресурс Правда.іф, із посиланнням на Тлумацьку міську раду.

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“Просимо всіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття кортежу:

– місто Тлумач – 10година 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

-село Озеряни – 11година 15 хвинин.

-село Олеша Олешанської сільської територіальної громади до рідної домівки полеглого захисника – 11година 30 хвилин.

Вічна пам’ять Герою