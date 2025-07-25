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Офіцери проводить обшук на вулиці біля будинку.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті судитимуть учасників організованої групи, яка переправляла “ухилянтів” через кордон. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
25/07/2025 14:05
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Прокурори Івано-Франківщини передали до суду справу учасників ОЗГ, які організували канал втечі «ухилянтів» за кордон — серед обвинувачених посадовець правоохоронного органу

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура

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Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти щодо учасників організованої групи, які під час воєнного стану переправляли через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків (ч. 3 ст. 332 КК України).

Серед обвинувачених — посадовець установи виконання покарань та ще двоє виконавців із Закарпаття.

Спільники налагодили міжрегіональний канал втечі до Румунії, яким щотижня користувалися десятки «ухилянтів». Переправу здійснювали в обхід офіційних пунктів пропуску — через гірську та лісову місцевість.

Вартість такої «послуги» становила 6 000 доларів США з особи.

До схеми обвинувачені також залучали мешканців прикордонного регіону, які забезпечували втікачів тимчасовим житлом і супроводжували їх через ліс до межі державного кордону.

За даними слідства, щотижня група організовувала переправлення десятків «клієнтів».

У лютому 2025 року правоохоронці викрили та припинили їхню діяльність після отримання коштів від чергового «клієнта» з Івано-Франківська.

За клопотанням прокурорів арештовано майно обвинувачених — квартиру, будинок та автомобіль.

Організатор групи та ще троє підозрюваних перебувають у міжнародному розшуку.

Розслідування проводили слідчі П’ятого слідчого відділу (з дислокацією в Івано-Франківську) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. Оперативний супровід — ДБР.

Група людей на вулиці біля машин.
Людина рахує долари, лежать на документі.
Правоохоронці проводять розслідування на вулиці.