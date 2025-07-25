У Чукалівці автомобіль збив літню жінку. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з жителькою Івано-Франківська трапилась в обласному центрі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини події.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Автопригода сталася 24 липня близько 11:00 в селі Чукалівка Івано-Франківської територіальної громади, пише Правда.

Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що водійка, 30-річна жителька Богородчанської територіальної громади, керуючи автомобілем «Mitsubishi Colt», вчинила наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Водійку перевірено на стан алкогольного сп’яніння – твереза.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.