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У Чукалівці автомобіль збив літню жінку. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Чукалівці автомобіль збив літню жінку. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
25/07/2025 13:33
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Дорожньо-транспортна пригода з жителькою Івано-Франківська трапилась в обласному центрі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини події.

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Автопригода сталася 24 липня близько 11:00 в селі Чукалівка Івано-Франківської територіальної громади, пише Правда.

Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що водійка, 30-річна жителька Богородчанської територіальної громади, керуючи автомобілем «Mitsubishi Colt», вчинила наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Пошкоджене авто біля дорожнього конуса на дорозі.

Внаслідок ДТП жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Водійку перевірено на стан алкогольного сп’яніння – твереза.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Авто зупинилося на узбіччі траси, конуси на дорозі.
Білий автомобіль на дорозі біля церкви.