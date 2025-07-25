На кордоні з Румунією зупинили тютюнову контрабанду на понад 200 тисяч гривень. ФОТО

На Буковині прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон із Румунією.

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Як повідомили у Держприкордонслужбі, під час реалізації оперативної інформації прикордонний наряд виявив групу осіб із великими пакунками, що прямували до кордону. Побачивши військових, порушники покинули свою ношу та втекли.

У результаті огляду місцевості прикордонники виявили понад 4200 пачок сигарет різних марок без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученої контрабанди становить понад 200 тисяч гривень.

За фактом порушення направлено повідомлення до Територіального управління Бюро економічної безпеки за ст. 204 Кримінального кодексу України («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»).

Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.