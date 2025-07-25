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Зустріч героя в місті Тлумач, 25 липня.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Тлумаччина “на щиті” зустрічає свого Героя Павловського Романа: у громаді оголошено дні жалоби

Автор: Оксана Марушкевич
25/07/2025 12:42
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На Тлумаччину сьогодні, 25 липня, привезуть тіло військовослужбовця – Романа Павловського.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

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Усіх жителів Тлумача просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць міста.

Орієнтовний час прибуття – 15 година 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

“Далі похоронний кортеж прямуватиме з м. Тлумача через села Локітка, Попелів, Вікняни у село Кутище і опісля повернеться у село Вікняни до рідної домівки полеглого захисника”, – йдеться у дописі.

У Тлумацькій громаді 25 та 26 липня оголошено днями жалоби. Тому в цей час забороняється проводити будь-які розважально-концертні та спортивні заходи.

Оголошення Днів жалоби в Тлумацькій громаді.