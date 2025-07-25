“Писати, як інші, про якусь помилку — не буду”, — прикарпатський нардеп Ігор Фріс

Народний обранець Ігор Фріс на своїй сторінці у соцмережі акцентував, що писати про помилку в голосуванні не буде, але вміє виправляти свої рішення.

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ДО ТЕМИ: Одіозний прикарпатський нардеп Вірастюк пояснив, чому він підтримав скандальний прокорупційний законопроект 12414

“Перечитав проект поданий президентом. Два питання. Розслідувати корупційні кримінальні правопорушення скоєні детективами НАБУ буде саме НАБу. Чи це не конфлікт інтересів? Було б слушно почути думку НАЗК.

Ну і призначення на посади прокурорів без конкурсу під час війни з осіб які не є прокурорами теж залишилося. Варто прибрати.

Є ще два питання але вони виключно для юристів конспірологів. У всьому решта повернення назад, як і вимагало суспільство.

В будь-якому разі для безспірності такої конфігурації потрібні зміни в Конституцію бо там Генпрокурор один по всіх питаннях забезпечення обвинувачення.

Але є як є. Законність та право сьогодні другорядні. Зберегти б державу. Тут погоджуюсь безапеляційно.

ПС. Рада не на канікулах. Не було їх з лютого 2022.