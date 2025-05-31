На війні поліг воїн з Франківщини Григорук Сергій

В українсько-російській війні загинув захисник з Надвірної на Івано-Франківщині Сергій Григорук.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це інформує Правда.іф з посиланнням на Ольгу Свідрук.

“Не встигли опустити в землю Віктора, як чорна Звістка знову – сьогодні орки вбили Героя Сергія.

Біль не встигає вщухнути. Кращі йдуть першими.

Сергій був світлом, опорою, Героєм — не лише за статусом, а за суттю.

Віктор — незламний, щирий, справжній.

Двоє наших. Двоє, хто мав жити, творити, перемагати.

А ми тепер маємо пам’ятати, розповідати, і жити так, щоб бути гідними їхньої жертовності”, – йдеться в дописі Ольги.