На війні поліг воїн з Франківщини Григорук Сергій

В українсько-російській війні загинув захисник з Надвірної на Івано-Франківщині Сергій Григорук.
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Про це інформує Правда.іф з посиланнням на Ольгу Свідрук.
“Не встигли опустити в землю Віктора, як чорна Звістка знову – сьогодні орки вбили Героя Сергія.
Біль не встигає вщухнути. Кращі йдуть першими.
Сергій був світлом, опорою, Героєм — не лише за статусом, а за суттю.
Віктор — незламний, щирий, справжній.
Двоє наших. Двоє, хто мав жити, творити, перемагати.
А ми тепер маємо пам’ятати, розповідати, і жити так, щоб бути гідними їхньої жертовності”, – йдеться в дописі Ольги.