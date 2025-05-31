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Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг воїн з Франківщини Григорук Сергій

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 09:13
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В українсько-російській війні загинув захисник з Надвірної на Івано-Франківщині Сергій Григорук.

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Про це інформує Правда.іф з посиланнням на Ольгу Свідрук.

“Не встигли опустити в землю Віктора, як чорна Звістка знову – сьогодні орки вбили Героя Сергія.

Біль не встигає вщухнути. Кращі йдуть першими.

Сергій був світлом, опорою, Героєм — не лише за статусом, а за суттю.

Віктор — незламний, щирий, справжній.

Двоє наших. Двоє, хто мав жити, творити, перемагати.

А ми тепер маємо пам’ятати, розповідати, і жити так, щоб бути гідними їхньої жертовності”, – йдеться в дописі Ольги.