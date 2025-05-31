Матір неповнолітнього калушанина, який знущався над котом, притягнули до відповідальності

Поліцейські Прикарпаття притягнули до відповідальності матір неповнолітнього, який викинув кота з другого поверху.
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Пловідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.
“Поліцейські завершили перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною. Нагадаємо, нещодавно під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідомий підліток викидає кота з вікна. Поліцейські оперативно встановили обставини події та особу неповнолітнього.
Співробітники ювенальної превенції та поліцейські Калуського РВП з’ясували, що інцидент стався в місті Яремче. 15-річний підліток у присутності кількох однолітків викинув кота з вікна другого поверху одного з відпочинкових комплексів, де вони перебували”, – йдеться у дописі.
Правоохоронці встановили очевидців події та зв’язалися з власниками тварини. Господарі запевнили, що з котом усе гаразд.
За вчинене правопорушення до відповідальності притягнуто матір неповнолітнього. На 42-річну мешканку Калуша поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.
Поліція Прикарпаття нагадує: жорстоке поводження з тваринами — це правопорушення, за яке передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо такі дії вчиняє неповнолітній — відповідатимуть батьки або законні представники. Якщо ви стали свідком знущання над тваринами — телефонуйте на лінію 102.