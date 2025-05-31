Матір неповнолітнього калушанина, який знущався над котом, притягнули до відповідальності

“Поліцейські завершили перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною. Нагадаємо, нещодавно під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідомий підліток викидає кота з вікна. Поліцейські оперативно встановили обставини події та особу неповнолітнього.

Співробітники ювенальної превенції та поліцейські Калуського РВП з’ясували, що інцидент стався в місті Яремче. 15-річний підліток у присутності кількох однолітків викинув кота з вікна другого поверху одного з відпочинкових комплексів, де вони перебували”, – йдеться у дописі.