Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 травня

По місту Івано-Франківську та області 31 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря
По місту : вночі 8-10°, вдень 20-22° тепла.
По області: вночі 5-10°, вдень 18-23° тепла.
У високогір’ї Карпат: вночі 1-6°, вдень 10-15° тепла.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах добра.