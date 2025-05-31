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Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 травня

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 10:01
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По місту Івано-Франківську та області 31 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту : вночі 8-10°, вдень 20-22° тепла.

По області: вночі 5-10°, вдень 18-23° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 1-6°, вдень 10-15° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.