Від вчительки — до операторки дрона: історія захисниці з позивним “Барбі”

Вона мріяла вчити дітей, а стала частиною бойового підрозділу. Героїня третього випуску відеоблогу «Люди 102-ої. Позивний» — дівчина з позивним «Барбі», яка після повномасштабного вторгнення добровільно прийшла до ТЦК — одразу після свого 21-го дня народження.

Історією військовослужбовиці “Барбі” поділились на Facebook-сторінці 102 окремої бригади.

Спершу мріяла стати снайперкою, та нині вона — операторка безпілотника, яка з дронами працює у найгарячіших точках фронту. Попри постійну небезпеку, «Барбі» не зупиняється: підтримує побратимів і продовжує донатити на армію.

«Я з першого дня знала, що маю бути в строю. І жодного разу не пошкодувала», — розповідає вона у відео.

Смілива, рішуча та мрійлива — після перемоги планує запустити бізнес із доставки піци дронами.

Детальніше у відеосюжеті: