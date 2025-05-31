На Івано-Франківщині трапилося три ДТП з потерпілими, серед яких дитина. ФОТО

Поліцейські Прикарпаття розслідують дорожньо-транспортні пригоди за участі нетверезих водіїв

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

За минулу добу на Івано-Франківщині трапилося три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. У двох аваріях винуватцями стали нетверезі водії – їх затримано в процесуальному порядку. За даними фактами розпочато кримінальні провадження. Триває досудове розслідування.

Перша автопригода трапилась 30 травня, близько 16 години в селищі Битків, що на Надвірнянщині. Як з’ясували поліцейські, 21-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «KOVI», виконуючи об’їзд припаркованого на краю дороги легковика, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та допустив бокове зіткнення з даним автомобілем, після чого впав.

У результаті автопригоди керманича та його 16-річну пасажирку з травмами госпіталізовано до лікувального закладу.

Водія перевірено на стан сп’яніння. Результат – 1,48 проміле.

“Керманича мотоцикла слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України”, – йдеться у дописі.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія трапилась вчора близько 21 години у селі Ланчин, Ланчинської територіальної громади.

Встановлено, що 42-річний мешканець Городенківської ТГ, керуючи автомобілем «Ford Mondeo», проїжджаючи заокруглену ділянку дороги, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив наїзд на 69-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку.

Внаслідок аварії місцеву мешканку з травмами доставлено до лікувального закладу.

Водія перевірено на факт вживання алкоголю. Результат – 1,42 проміле. Його затримано в процесуальному порядку. Слідчі невдовзі порушнику повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 286 – 1 Кримінального кодексу України.

Цього ж дня ще одна аварія, в якій травмувалася дитина, сталася близько 18:37 в Коломиї.

Попередньо встановлено, що 24-річна мешканка Коршівської ТГ, керуючи автомобілем «Volkswagen Caddy», рухаючись у сторону села Шепарівці, не вибрала безпечної швидкості руху, не дотрималась безпечної дистанції та допустила зіткнення із автомобілем «Nissan Leaf», під керуванням 22-річного місцевого мешканця. Останній рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП травми отримав 4 – річний пасажир легковика «Volkswagen Caddy».

Водіїв освідчено на факт вживання алкоголю – тверезі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв: