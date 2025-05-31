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Рятувальникам Івано-Франківщини передали допомогу від зарубіжної організації

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 12:10
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Рятувальники Прикарпаття отримали чергову гуманітарну допомогу від канадської організації «Firefighter Aid Ukraine» (FFAU).

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Завдяки підтримці канадської організації Firefighter Aid Ukraine група радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно рятувальної частини Аварійно рятувального загону спеціального призначення отримали сорбційні бони, захисні костюми з рукавицями, вогнетривкі тренувальні костюми, газоаналізатори, індикаторні трубки та хімічні тест-смужки.

Дане обладнання буде використовуватися для виконання завдань за призначенням, для надання допомоги всіх хто її потребує.

Щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам які вкотре долучилися до допомоги у непрості для України часи.