Рятувальникам Івано-Франківщини передали допомогу від зарубіжної організації

Рятувальники Прикарпаття отримали чергову гуманітарну допомогу від канадської організації «Firefighter Aid Ukraine» (FFAU).
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Завдяки підтримці канадської організації Firefighter Aid Ukraine група радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно рятувальної частини Аварійно рятувального загону спеціального призначення отримали сорбційні бони, захисні костюми з рукавицями, вогнетривкі тренувальні костюми, газоаналізатори, індикаторні трубки та хімічні тест-смужки.
Дане обладнання буде використовуватися для виконання завдань за призначенням, для надання допомоги всіх хто її потребує.
Щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам які вкотре долучилися до допомоги у непрості для України часи.