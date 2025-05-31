На Сумщині евакуйовують жителів ще 11 населених пунктів

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Пише Правда.іф з посиланням на Сумську ОВА.

Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

-Горобівка (Річківська сільська громада);

-Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

– Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

-Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83

“Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю”, – йдеться.