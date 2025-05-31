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На Сумщині евакуйовують жителів ще 11 населених пунктів

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 12:50
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Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району

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Пише Правда.іф з посиланням на Сумську ОВА.

Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
-Горобівка (Річківська сільська громада);
-Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
– Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
-Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83

“Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю”, – йдеться.

На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.