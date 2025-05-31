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На пожежі в Івано-Франківську вогнеборці врятували чоловіка

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 13:26
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31 травня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Івано-Франківськ на вулиці Чорновола сталася пожежа у квартирі, розташованій на 4 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Під час ліквідації пожежі речей домашнього вжитку, рятувальники врятували чоловіка 1983 року народження, якого передали працівники екстреної медичної допомоги.

Причина виникнення пожежі та всі обставини події встановлюються.