Піца з любов’ю: на Івано-Франківщині провели майстер-клас для дітей Героїв

У піцерії «Virtuoso» відбувся благодійний захід у межах проєкту «Турбота про родину Героя». 19 дітей загиблих захисників України з Надвірнянщини взяли участь у кулінарному майстер-класі під керівництвом шеф-кухаря.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Маленькі учасники з натхненням готували піцу — улюблену дитячу страву — додаючи інгредієнти за смаком та вмикаючи фантазію. Шеф-кухар допомагав і підтримував, дозволяючи кожному створити справжній кулінарний шедевр.

Після смачної дегустації дітей чекали розваги з аніматорами, пізнавальні активності та солодкі подарунки.

Голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський подякував волонтерам, підприємцю Андрію Голинському, Координаційній раді волонтерів Надвірнянщини та управлінню ветеранської політики РДА.