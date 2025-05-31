На Івано-Франківщині у 2025 році коштом обласного бюджету видадуть 35 видань

35 проєктів стали переможцями конкурсу із визначення переліку книжкових видань для випуску або закупівлі коштом обласного бюджету.

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В облдержадміністрації відбулося підсумкове засідання експертної ради з питань книговидання. Із врахуванням фінансового ресурсу, передбаченого календарним планом заходів на 2025 рік регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2022-2026 роки, експертна рада визначила рейтинг конкурсних пропозицій, пише Бліц-Інфо.

За результатами голосування переможцями конкурсу визначено 35 проєктів видавництв «Дискурсус», «Місто-НВ», «Лілея-НВ», «Писаний камінь», «НАІР», а також «Навчальна книга – Богдан», «Друк Арт» та «Мистецький центр «Барви».

Серед них, зокрема, за тематичними напрямами:

– «Видання для дітей та юнацтва» – «Громовий танець. Казки діда Тишка» за упорядкування Михайла Буджака, «Сонячні акварелі» Нестора Чира, за упорядкування Аліни Ситар;

– «Історико-патріотична література. Краєзнавство» – «Михайло Дяченко (Марко Боєслав) – поетичний символ боротьби ОУН і УПА» Олександри Стасюк, «Світ потребує радости: гуцульські приповідки, прислів’я, коломийки» Романа Киселюка, «Письменник про письменників» Степана Процюка, «Патріарх Володимир або спогади про батька» Тараса Романюка;

– «Художня література сучасності» – «На літературно-мистецьких перехрестях» Оксани Тебешевської, «Притрафунки вуйка Місі» Романа Дронюка, «Ще літо, але вже все зрозуміло» Василя Карп’юка, «Компресія» Галини Петросаняк;

– «Художня класична література» – «Сила народу – через Христа. Пастирські послання» та «Як будувати рідну хату» Андрея Шептицького;

– «Мистецтво. Образотворчі видання» – «Різьблені скарби гуцульського спадку» Петра Корпанюка.

Нагадаємо, що Михайло Буджак, Оксана Тебешевська, Роман Киселюк та Роман Дронюк – серед лавреатів премії імені Василя Стефаника в галузі літератури 2025. Також цьогоріч уперше вручили обласну премію імені Марка Боєслава в жанрі військової літератури. Крім того, 2025-ий на Прикарпатті проголошено роком Патріарха Володимира Романюка і Митрополита Андрея Шептицького.