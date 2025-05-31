Зв’язкова УПА Марія Волочанська з Калущини відзначила 100-річний ювілей

Марія Василівна народилася в селі Сівка Войнилівська в селянській родині Тимкивих. Освіту здобувала спочатку в місцевій школі, потім у монастирі Василіянок у Станиславові та Рогатинській гімназії.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда.

Ще в юному віці долучилася до лав ОУН, працювала лекторкою, проходила курси медсестер у Карпатах і була розподілена до сотні Бея.

У 1945 році вступила до Станіславського державного медичного інституту, який закінчила в 1951 році за спеціальністю “лікар-лікувальник”.

Трудову діяльність розпочала в Жаб’євській районній лікарні, а з 1953 року працювала в Калуській районній лікарні.

З 1957 року до виходу на пенсію очолювала інфекційне відділення Калуської райлікарні.

Разом із чоловіком Мирославом Волочанським виховала двох дітей. Нині проживає з сином Ярославом, має трьох онуків і п’ятеро правнуків.