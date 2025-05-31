ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зв’язкова УПА Марія Волочанська з Калущини відзначила 100-річний ювілей

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 15:47
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Марія Василівна народилася в селі Сівка Войнилівська в селянській родині Тимкивих. Освіту здобувала спочатку в місцевій школі, потім у монастирі Василіянок у Станиславові та Рогатинській гімназії.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда.

Ще в юному віці долучилася до лав ОУН, працювала лекторкою, проходила курси медсестер у Карпатах і була розподілена до сотні Бея.

У 1945 році вступила до Станіславського державного медичного інституту, який закінчила в 1951 році за спеціальністю “лікар-лікувальник”.

Трудову діяльність розпочала в Жаб’євській районній лікарні, а з 1953 року працювала в Калуській районній лікарні.

З 1957 року до виходу на пенсію очолювала інфекційне відділення Калуської райлікарні.

Разом із чоловіком Мирославом Волочанським виховала двох дітей. Нині проживає з сином Ярославом, має трьох онуків і п’ятеро правнуків.