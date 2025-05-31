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На Харківському напрямку зник безвісти захисник Василівський Василь

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 16:35
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Сумна звістка надійшла до Делятинської громади – під час виконання бойового завдання на Харківщині зник безвісти військовослужбовець Василівський Василь.

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Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду.

Гранатометник 1 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А хххх, житель селища Делятин солдат Василівський Василь Васильович, 1998 р.н. зник безвісти 29 травня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі населеного пункту Вовчанськ Чугуївського р-ну Харківської обл.

Щиро сподіваємося і молимося про віднайдення воїна живим і неушкодженим!