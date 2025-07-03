Псевдобанкір видурив у прикарпатки майже 100 тисяч гривень

До поліції звернулась 53-річна мешканка Коломиї, яка стала жертвою шахрайських дій.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Жінці зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку та повідомив, що з її картки нібито намагаються зняти гроші. Щоб «зберегти» кошти, коломиянка, виконуючи вказівки шахрая, переказала гроші з однієї своєї банківської картки на іншу. Внаслідок цього з рахунку заявниці зникли 98 тисяч гривень.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре радять громадянам бути обережними та не довіряти незнайомцям: