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Чоловік у масці, гроші на столі, дзвінок
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Псевдобанкір видурив у прикарпатки майже 100 тисяч гривень

Автор: Оксана Марушкевич
03/07/2025 13:03
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До поліції звернулась 53-річна мешканка Коломиї, яка стала жертвою шахрайських дій.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Жінці зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку та повідомив, що з її картки нібито намагаються зняти гроші. Щоб «зберегти» кошти, коломиянка, виконуючи вказівки шахрая, переказала гроші з однієї своєї банківської картки на іншу. Внаслідок цього з рахунку заявниці зникли 98 тисяч гривень.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре радять громадянам бути обережними та не довіряти незнайомцям:

“Не варто робити будь-які операції з карткою у телефонному режимі, краще особисто звернутись до банківської установи.

Не повідомляйте нікому реквізити карток, PIN-коди, CVV та з SMS.

Якщо підозрюєте шахрайські дії, блокуйте картку та телефонуйте на лінію “102”.