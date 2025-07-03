На Прикарпатті у червні випало лише 16-20% опадів від норми



Червень 2025 року в Івано-Франківській обаласті відзначився сухою погодою порівняно з багаторічною нормою.

Місяць приніс рекордні температури та гострий дефіцит опадів. Про це йдеться у повідомленні обласного центру з гідрометеорології, пише Бліц-Інфо.

Середньомісячна температура повітря становила 18,9° тепла, що на 1,5°C вище за норму. На високогір’ї цей показник сягнув 15,6° тепла, перевищивши норму на 1,8°.

Особливо спекотними були 7 та 8 червня, коли максимальна температура досягла 31,8° та 33,5° відповідно, побивши багаторічні екстремальні значення. В окремі дні стовпчики термометрів підіймалися до 34° тепла та до 23°C на високогір’ї.

Мінімальні температури вночі становили близько 6° тепла по області та 4° тепла на високогір’ї.

Червень виявився сухим. За місяць випало лише 17-23 мм опадів, що становить 16-20% від місячної норми. У гірських районах ситуація була дещо кращою, але невтішною: 53-56 мм опадів, або 31-34% від місячної норми.

Максимальні пориви вітру сягали 18 м/с.