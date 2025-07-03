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В Києві прощаються із загиблим пілотом F-16. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Києві прощаються із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/07/2025 12:32
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Сьогодні, 3 липня, у Михайлівському соборі в Києві прощаються із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком.

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Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

У Михайлівському соборі в Києві прощаються із загиблим пілотом F-16
У Михайлівському соборі в Києві прощаються із загиблим пілотом F-16

Президент Володимир Зеленський 29 червня посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття масованого удару рф.

Прощальна церемонія у церкві з труною.
Люди в чорному йдуть на вулиці на заході.
Люди на похороні в церкві з труною.
Військовий парад з портретом, центр міста
Процесія біля церкви у сонячний день, Україна.