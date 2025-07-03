У Києві прощаються із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком. ФОТО

Сьогодні, 3 липня, у Михайлівському соборі в Києві прощаються із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком.
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Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Президент Володимир Зеленський 29 червня посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття масованого удару рф.