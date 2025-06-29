Відбиваючи нічну ворожу атаку розбився пілот F-16 Максим Устименко

У ніч на 29 червня 2025 року Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, використовуючи понад 500 повітряних цілей — ракети різних типів та ударні дрони.

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Сили оборони України, зокрема авіація Повітряних Сил ЗСУ, були задіяні для відбиття цього нападу, пише Правда з посиланням на ПС.

Особливо ефективно спрацювали пілоти винищувачів F-16. Завдяки їхній професійності вдалося знищити десятки дронів-камікадзе типу «Шахед». Втім, ці операції супроводжуються надзвичайною небезпекою, адже ворог атакує не лише повітряними цілями, а й активно протидіє авіації на землі та в небі.

Під час цього повітряного бою Україна зазнала болючої втрати. Героїчно загинув підполковник Максим Устименко — льотчик 1-го класу, 1993 року народження. Він знищив сім ворожих цілей, однак під час останнього маневру літак зазнав пошкоджень.

Попри критичну ситуацію, пілот встиг відвести машину від населеного пункту, уникаючи цивільних жертв, але катапультуватися не зміг.