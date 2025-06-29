Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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29 червня – 130 років від дня народження Василя Буряника (1895-1985), мистецтвознавця, громадського діяча, автора підручника «Теорія музики», уродженця с. Ямниці Тисменицького району (нині адміністративний центр Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.