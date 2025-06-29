Президент нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 50 полк Нацгвардії з Франківська

50 полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України отримав почесну нагороду Президента України, відзнаку “За мужність та відвагу”.

Відзнаку Президента України отримав командир полку, полковник Вадим Ліневський під час урочистостей з нагоди Дня Конституції.

50-й полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України — входить до складу Західного оперативно-територіального об’єднання.

Його основне місце дислокації — Івано‑Франківськ.