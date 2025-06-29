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Президент нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 50 полк Нацгвардії з Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

Президент нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 50 полк Нацгвардії з Франківська

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 09:46
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50 полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України отримав почесну нагороду Президента України, відзнаку “За мужність та відвагу”.

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Відзнаку Президента України отримав командир полку, полковник Вадим Ліневський під час урочистостей з нагоди Дня Конституції.

50-й полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України — входить до складу Західного оперативно-територіального об’єднання.

Його основне місце дислокації — Івано‑Франківськ.