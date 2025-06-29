Чотири операції за одну госпіталізацію зробили пацієнту у Франківську. ФОТО

За одну госпіталізацію лікарі ЦМКЛ провели 4 успішні операції 79-річному Богдану Максимовичу Саляку.

Cьогодні чоловік добре себе почуває і стан його здоров’я під постійним моніторингом медиків, а ще зовсім нещодавно він був на межі життя і смерті.

Богдан Максимович родом із Стрийського району Львівської області. До ЦМКЛ, кажуть рідні пацієнта, звернулись через рекомендації, а також з довірою, адже раніше кардіохірург Тарас Гудзенко вже оперував одного їх родича.

Пацієнт розповідає, що за все своє життя майже ніколи не хворів. В минулому займався футболом і не мав якихось проблем зі здоров’ям. Втім, восени минулого року його стан погіршився:

«Коли я порався на городі в мене почалось головокружіння. Я ще дійшов до літньої кухні, а далі втратив свідомість. Пам’ятаю вже як лежав на підлозі. Потім мені було трохи полегшало».

Але через деякий час, пригадує Богдан Максимович, головокружіння знову розпочались:

«Я падав і непритомнів постійно та всюди: і на подвір’ї, і в хаті».

В ЦМКЛ пацієнта ефективно пролікувала команда лікарів.

Судинний хірург, професор Ростислав Сабадош провів операцію із заміни уражених атеросклерозом сонних артерій на штучний судинний протез (алопротезування цих артерій).

«За рахунок атеросклеротичних бляшок у пацієнта було звуження початкового сегменту внутрішньої сонної артерії більше 90% та протяжне звуження верхньої половини загальної сонної артерії більше 50%», – говорить лікар.

Невиконання такої операції загрожувало Богдану Максимовичу розвитком гострого ішемічного інсульту.

Далі пацієнта оперував кардіохірург Тарас Гудзенко, здійснивши протезування аортального і декальцифікацію мітрального клапанів серця.

«Таким чином ми ліквідували стеноз. Втім, на ранньому післяопераційному періоді, коли пацієнт уже сидів/ходив, у нього розвинувся посткардіотомний синдром з тампонадою серця. Відбувалось накопичення рідини в порожнині перикарду, що призводило до стиснення стінок серця. Тому провели ургентну операцію з ліквідації цієї рідини», – розповідає Тарас Гудзенко.

Після цього оперативного втручання пацієнт став себе набагато краще почувати.

У зв’язку із віком, Богдан Максимович ввесь час потребував зовнішньої кардіостимуляції, оскільки в нього була блокада серця і воно не могло самостійно працювати.



Лікарі вжили всіх засобів для того, щоб відновити пацієнтові синусовий ритм. Ці спроби виявились невдалими. Медики пояснюють, що у хворого була повна атріо-вентрикулярна блокада (припинення проходження імпульсів від передсердь до шлуночків серця).

Тому після того, як Богдан Максимович реабілітувався, інтервенційний кардіолог Уляна Келеман успішно провела йому в ЦМКЛ 4-ту операцію з імплантації кардіостимулятора.

Виписали пацієнта з ЦМКЛ 17 травня. А зовсім нещодавно задоволений і щасливий наш пацієнт у колі рідних відвідує лікарів для профілактичних оглядів.

«Мені тут допомогли і я дуже вдячний медикам за це. Вже, як раніше, не втрачаю свідомість і навіть можу потрохи ходити по хаті за допомогою палиці чи гуляти в себе на подвір’ї», – каже Богдан Максимович.

Лікарі відзначають, що показники обстежень пацієнта у нормі і свідчать про ефективність проведених йому операцій.