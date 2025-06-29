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У Тлумачі на Франківщині відбувся велопробіг на честь полеглих бійців
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тлумачі на Франківщині відбувся велопробіг на честь полеглих бійців

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 11:14
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У Тлумачі, що на Івано-Франківщині, відбувся велопробіг в пам’ять про загиблих військовослужбовців.

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Про це у коментарі Суспільному повідомив засновник проєкту “Типовий Тлумач” Петро Пісак.

Велопробіг, Тлумач, Франківщина, полеглі бійці, полонені

За його словами, до велопробігу долучилися 78 жителів громади — рідні бійців, представники міської ради, освітяни, молодь. Кожен з них отримав наліпку з ім’ям воїна, за якого їхав.

Велопробіг, Тлумач, Франківщина

Велопробіг стартував о 9:00 з Тлумацького міського озера і завершився біля пам’ятника Борцям за волю України молебнем за загиблими військовослужбовцями. Заїзд очолив міський голова Ігор Петрук.