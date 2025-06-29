Про радянські злочини дитячими голосами: у Франківську презентували виставу “Таборові діти”

В основі вистави — однойменна книга письменниці Любові Загоровської, у якій вона зібрала розповіді людей, котрих у юному віці комуністична влада вивезла в Сибір.

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27 червня в Івано-Франківську відбулася прем’єра вистави “Таборові діти”. Маленькі актори від першої особи розповідають історії українців, котрих 75 років тому у товарних вагонах депортували у сувору тайгу. Це розповіді тих, хто вижили, попри голод, холод і тяжку працю, пише Еспресо.

“У 1944 році нашу хату спалили. У 45-му тато помер, у 50-му нас вивозили в Сибір. Мама хворіла на рак і померла в Сибіру. Коли нас вивозили, то що мені було? 12 з половиною років», – це один із фрагментів вистави, що лунає дитячим голосом.

Режисерка-постановниця вистави – заслужена артистка України Галина Баранкевич. Каже, книгу «Таборові діти» вирішила прочитати, щоби краще зрозуміти, як діяла радянська репресивна система. Відтак запропонувала вихованцям “Дитячої театральної майстерні” втілити ті страшні історії на сцені. Прем’єра відбулася в Університеті Короля Данила, де артистка

викладає.

Вона також додає, що згодом все вийшло далеко за межі вистави. Діти почали цікавитися темою, читати книжку і розуміти, що система творила з людьми.

“Вони дуже добре усвідомлюють, що грають, бо історія повторюється сьогодні: ті самі вивезення, викрадення, знищення, – розповідає Галина Баранкевич. – Але з часом ми дуже легко забуваємо і толеруємо. А це ж тільки 75 років пройшло. Тому таким чином ми можемо виховувати молоде покоління – через емоції та мистецтво детально розповідати їм історію”.

Акторам – від 9 до 15 років, приблизно стільки ж було і героям книги, коли їх примусово везли у Сибір. Режисерка каже, що історії обирали рандомно, наосліп відкриваючи книжку. Всього до проєкту ввійшло 30 розповідей, їх втілюють два акторських склади.

Наступні покази вистави відбудуться вже восени. Крім того, режисерка планує показувати постановку у школах, щоб через мистецтво доносити дітям правду про злочини радянських окупантів. Всі деталі і графік гастролей повідомлять згодом.