Калуська влада ініціює передачу очисних споруд “Карпатнафтохіму” громаді

На пленарному засіданні сесії Калуської міської ради 26 червня 2025 року депутати затвердили текст звернення до ТОВ “Карпатнафтохім” щодо передачі на баланс Калуській міській раді водоочисних споруд.

Як пояснив заступник міського голови Богдан Білецький, ТОВ «Карпатнафтохім» боргує за електроенергію сотні мільйонів гривень. Нагадаємо, що підприємство від початку повномасштабної війни не працює і накопичує борги, відбувається масове звільнення працівників і час від часу повідомляють про можливе знеструмлення об’єктів ТОВ «Карпатнафтохім», що матиме катастрофічні наслідки для громади, інформують Вікна.

За словами Богдана Білецького, Міненерго й Укренерго ініціювали проведення перемовин між міською владою і ТОВ «Карпатнафтохім» щодо передачі очисних споруд громаді. Міська влада вирішила направити на підприємство відповідне звернення.

«ТОВ «Карпатнафтохім» — це комерційне підприємство, що створене 29.10.2004 року на базі виробничих потужностей калуського підприємства «Оріана».

В тому числі, одним з видів господарської діяльності, яким займаєтьсяТОВ «Карпатнафтохім», є каналізація, відведення й очищення стічних вод, а також забір, очищення та постачання води.

Очищення господарсько-побутових стічних вод забезпечують очисні споруди, що знаходяться у власності ТОВ «Карпатнафтохім». Дані очисні споруди представляють собою складний комплекс біологічного і фізико-хімічного процесу очищення промислових стоків промислових підприємств (зокрема стоки з підприємств ТОВ «Карпатнафітохім», «Завод ДК Орісіл», «Таркетт-Вінісін», ДП «Калуський трубний завод», «Калуська ТЕЦ-НОВА») та господарсько-побутових стічних вод міста Калуш.

Ситуація на ТОВ «Карпатнафтохім» вкрай складна та напружена і існує загроза остаточного зупинення роботи підприємства і масового скорочення працівників, в тому числі і працівників очисних споруд підприємства.

Відтак, очисні споруди, що сьогодні знаходяться у власності ТОВ «Карпатнафтохім» перебувають під загрозою зупинення.

У зв’язку із арештом усіх поточних рахунків ТОВ «Карпатнафтохім, під загрозою опинилася робота критично важливих цехів, зокрема, і ремонтного управління підприємства. Відтак, у випадку поломки чи аварійної ситуації, усунути несправність буде неможливо. Цілком передбачуваним наслідком такої ситуації стане зупинка очищення стоків і цеху водопостачання (в результаті виходу з ладу елементів обладнання і неможливості їх замінити чи відремонтувати), куди безперервно транспортуються усі каналізаційні стоки Калуша.

Система водовідведення міста Калуш збудована таким чином, що сто відсотків стічних вод з каналізаційної мережі міста Калуша транспортуються на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім», де вони очищуються. Інших способів очищення стічних вод у місті Калуш не існує.

Відтак, ситуацію з очищенням господарсько-побутових стічних вод необхідно взяти під відповідальний контроль та забезпечити безперебійність технологічного процесу з очистки стоків, задля уникнення усіх можливих негативних наслідків порушення чи зупинення роботи очисних споруд.

Так, 10.06.2025 року Першим заступником Міністра енергетики України проведено нараду щодо безперебійного постачання електричної енергії ТОВ «Карпатнафтохім». За результатами проведеної наради було вирішено, зокрема Калуській міській раді спільно з ТОВ «Карпатнафтохім» опрацювати питання щодо передачі на баланс Калуській міській раді водоочисних споруд ТОВ «Карпатнафтохім».

Оскільки, залишається актуальним питання щодо стабільного забезпечення споживачів міста Калуша безперебійними та належними послугами з очищення господарсько-побутових стічних вод то існує необхідність проведення органом місцевого самоврядування відповідної роботи щодо прийняття очисних споруд ТОВ «Карпатнафтохім» в комунальну власність територіальної громади міста з подальшим приведенням їх роботи у відповідність до вимог природоохоронного законодавства.

Беручи до уваги вищенаведене, зважаючи на потенційну загрозу припинення централізованого водопостачання та водовідведення, з метою недопущення екологічної катастрофи у Калуській територіальній громаді, задля взяття ситуації з очищення господарсько-побутових стічних вод під відповідальний контроль Калуської міської громади, просимо розглянути можливість передачі комплексу очисних споруд (цех нейтралізації і очищення промислових стічних вод) у комунальну власність Калуської міської територіальної громади та невідкладно повідомити Калуську міську раду про таку можливість, а також об’єкти даного виробництва, які безпосередньо впливають на роботу очисних споруд», — йдеться у зверненні.

Як написав на своїй сторінці в соціальній мережі міський голова Андрій Найда очисні споруди разом з усіма об’єктами, що забезпечують їхню роботу, планують взяти на баланс комунального підприємства «Калуська енергетична компанія».