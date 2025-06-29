У Голині попрощалися із воїном Петром Василівим. ФОТО

Військовослужбовець Петро Василів з села Голинь на Івано-Франківщині зник безвісти понад пів року тому. Рідним загиблого захисника повідомили про збіг ДНК-експертизи з тілом, котре надійшло за обміном з росії.

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Воїн народився 1978 році у сімʼї Петра та Марії. Був найстарішим із трьох дітей, тому, відповідно, і найпершим помічником для матері та батька, інформують Вікна.

Закінчив місцеву школу, відслужив строкову службу в армії та пішов працювати. У 2010 році одружився з Надією. Разом виховували дітей Анастасію та Дениса.

Був дбайливим та дуже добрим, як батько та чоловік. Піклувався про те, щоб в його дітей життя було щасливішим, ніж у нього, щоб вони виросли гарними та розумними.

На долю Петра випало немало горя. Спочатку він поховав маму, а потім — брата Василя. Через три роки — сестру Галину, а після неї й батька.

У серпні 2024 року Петро Василів був призваний на військову службу. 11 листопада 2024 року дружині Надії надійшло сповіщення, що солдат, старший стрілець-оператор зник безвісти 7 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.

Рідних не покидала надія, що він живий і повернеться додому, але його знайшли серед загиблих: рідним загиблого захисника повідомили про збіг ДНК-експертизи з тілом, котре надійшло за обміном з Росії.

«Він завжди був тихий. Тиха не тільки та людина, що не вміє говорити, а та, котра вміє стримувати свої емоції та слова. В тиші свого серця жити на землі та молитись до Бога. В тиші свого серця жив тут на землі, в тиші пішов воювати, в тиші певні місяці не давав про себе знати. В тиші свого серця сьогодні лежить в домовині тіло, а душа — в тиші з Господом», — сказав у проповіді отець Микола Хомин.

Поховали його на Алеї місцевого кладовища у селі Голинь.

Петро Василів став 21 загиблим Героєм з села Голинь. У нього залишилась дружина, син, дочка, теща і шваґро з дружиною.