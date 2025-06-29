Нічна така на Івано-Франківщину: лікар розповів про стан пораненої жінки

Жительку села Нараївка, яка травмувалася внаслідок російської атаки на Івано-Франківщину, госпіталізували у Галицьку районну лікарню. На жінку обвалилися фрагменти будівлі. Її стан — середньої тяжкості.

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Про це у коментарі Суспільному розповів генеральний директор Галицької лікарні Володимир Крупа.

З його слів, жінку 1938 року народження прийняли в лікарню о 6:10.

“Забійні рани, рвані рани, ділянки правого ліктьового суглоба, правої гомілки, множинні забійні гематоми нижніх кінцівок, попереку, грудної клітки. Стан стабільний, все добре”, — розповів Володимир Крупа.

Що відомо про атаку РФ на Івано-Франківщину 29 червня

Повітряна тривога на Івано-Франківщині розпочалася о 1:37 й завершилася о 5:12.

О 4:22 в області оголосили загрозу крилатих ракет, поінформували у Telegram-каналі Повітряних сил України. Опісля пролунала серія вибухів.

О 4:25 на Івано-Франківщині зафіксували рух крилатих ракет у напрямку Бурштина, йдеться у Telegram-каналі Повітряних сил України. Після чого в області знову було чутно звуки вибухів.

У селі Васючин Рогатинської громади уламки пошкодили вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка Більшівцівської громади — травмована жінка. Її госпіталізували до медичного закладу. Також пошкоджений житловий будинок.