Відомі наслідки нічної атаки рф на Прикарпаття

Унаслідок масованого нічного обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району.
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Про це повідомила голова ОДА Світлана Онищук, пише Правда.
- У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.
- У селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.