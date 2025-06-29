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Відомі наслідки нічної атаки рф на Прикарпаття
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомі наслідки нічної атаки рф на Прикарпаття

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 07:52
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Унаслідок масованого нічного обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району.

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Про це повідомила голова ОДА Світлана Онищук, пише Правда.

  • У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.
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