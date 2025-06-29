У Франківську просять зупиняти рух по мікрорайонах під час хвилини мовчання

У п‘ятницю, 27 червня, на сесії міської ради Любов Варнава, дружина ветерана Тараса Варнави, зачитала звернення, аби мешканці мікрорайонів Франківська у день загибелі захисників зі свого мікрорайону виходили на хвилину мовчання о 9:00 й перекривали рух.

Каже, треба будити свідомість мешканців міста, аби вони звикали зупинятися на хвилину, щоб вшанувати пам‘ять полеглих, пише Репортер.

Мій чоловік – ветеран. Він уже звертався щодо хвилини пам’яті. Дякую, що встановили в центрі гучномовці й комунальний транспорт зупиняється. А тепер хочемо вас попросити, щоб все ж таки місто більше звертало увагу на хвилину мовчання, – говорить Любов Варнава. – У межах Пасічної ми зробили так, що нас виходить дуже велика кількість людей в дін, коли загинули наші пасічнянські герої. І ми зупиняємо рух. Але, кожен мікрорайон має своїх героїв.

Варнава пропонує, щоб у кожному мікрорайоні мешканці за їхнім прикладом теж виходили на перехрестя, на вулиці та перекривали рух. Каже, лише так можна залучити більше людей до хвилини мовчання.

Може, їм буде більш встидно і соромно за те, що вони цього не роблять, – каже Любов Варнава. – Нам треба будити свідомість нашого населення, щоб вони більше вшановували память і все-таки розуміли, що ця одна хвилина це чиєсь забране життя. Тому вони мусять це робити.

Міський голова Руслан Марцінків підтримав звернення.