На Калущині 60 рятувальників понад 5 годин гасили масштабну пожежу. ФОТО

28 червня о 12:43 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на виробничому об’єкті в смт Рожнятів, Рожнятівської ТГ.

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Прибувши до місця події рятувальники встановили, що виникла пожежа покрівлі будівлі, пише Правда з посиланням на УДСНС в області.

Гасіння здійснювалося у складі ланки газодимозахисної служби, діяли 5 оперативних дільниць. О 15:35 пожежу вдалося локалізувати на площі 800 кв. м.

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Гасіння пожежі ускладнюється значним поженим навантаженням та сильним поривами вітру.

О 18:02 пожежа була ліквідована. На місці події працювали 60 рятувальників та було залучено 13 одиниць техніки.