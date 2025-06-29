Нічна атака на Україну: вибухи пролунали на Прикарпатті

У ніч проти 29 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники типу “Шахед” і крилаті ракети.
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Вибухи лунали на території Івано-Франківської області, пише Правда.
- 01:37 — на всій території України, зокрема й на Прикарпатті, оголошено повітряну тривогу.
- 02:01 — для Івано-Франківської області введено режим підвищеної небезпеки через загрозу атак дронами-камікадзе.
- 03:00 — зафіксовано вибухи у Калуському та Рогатинському районах.
- Близько 04:00 — Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети “Кинджал”.
- 04:23 — повторне оголошення підвищеної небезпеки на Франківщині.
- 04:25 — Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух крилатих ракет у напрямку Івано-Франківщини, зокрема в бік Бурштина. В області знову чулися вибухи.
- 04:47 — ще один сигнал підвищеної небезпеки.
- 05:12 — оголошено відбій повітряної тривоги.
Інформація про можливі наслідки атаки уточнюється.