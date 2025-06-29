ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Нічна атака на Україну: вибухи пролунали на Прикарпатті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Нічна атака на Україну: вибухи пролунали на Прикарпатті

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 06:46
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
blagodeveloper.com/promotional-landing/
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ніч проти 29 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники типу “Шахед” і крилаті ракети.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Вибухи лунали на території Івано-Франківської області, пише Правда.

  • 01:37 — на всій території України, зокрема й на Прикарпатті, оголошено повітряну тривогу.
  • 02:01 — для Івано-Франківської області введено режим підвищеної небезпеки через загрозу атак дронами-камікадзе.
  • 03:00 — зафіксовано вибухи у Калуському та Рогатинському районах.
  • Близько 04:00 — Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети “Кинджал”.
  • 04:23 — повторне оголошення підвищеної небезпеки на Франківщині.
  • 04:25 — Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух крилатих ракет у напрямку Івано-Франківщини, зокрема в бік Бурштина. В області знову чулися вибухи.
  • 04:47 — ще один сигнал підвищеної небезпеки.
  • 05:12 — оголошено відбій повітряної тривоги.

Інформація про можливі наслідки атаки уточнюється.