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Землі Карпатського нацпарку, вартістю майже 500 млн грн, залишаться в державній власності
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Землі Карпатського нацпарку, вартістю майже 500 млн грн, залишаться в державній власності

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 22:14
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Понад 4 тис. га земель Карпатського нацпарку залишаться у держвласності  – апеляція підтвердила законність вимог екологічних прокурорів Івано-Франківщини.

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Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури в суді апеляційної інстанції відстояли рішення про залишення у власності держави 4,3 тис. га земель природно-заповідного фонду, пише Правда з посиланням на прокуратуру області. 

Це заповідні території у Верховинському районі, які перебувають під особливою охороною держави. Їх вартість складає понад 481 млн грн.

З метою захисту цих земель у 2024 році прокурори вступили у справу та запобігли їхньому неправомірному вилученню із постійного користування Карпатського національного природного парку. Господарський суд Івано-Франківської області погодився з позицією прокурорів та прийняв рішення про залишення земель за нацпарком.

Законність та обґрунтованість позиції прокурорів підтвердив Західний апеляційний господарський суд.