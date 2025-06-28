Президент України відзначив державними нагородами двох прикарпатців

З нагоди Дня Конституції Зеленський відзначив державними нагородами двох жителів Івано-Франківщини — солістку Ірину Борух та лікаря Олега Сандурського.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це на Facebook-сторінці повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.
Почесне звання “Заслужена артистка України” присвоїли скрипальці та солістці Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк Ірині Борух.
Звання “Заслужений лікар України” отримав завідувач відділення обласної клінічної лікарні Олег Сандурський.
“Це — висока відзнака за віддану працю, талант і щоденний внесок у розвиток нашої держави. Щиро вітаю із заслуженими державними нагородами. Ціную вашу щоденну працю на благо України”, — йдеться у дописі.