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Президент України відзначив державними нагородами двох прикарпатців
Диван на коліщатках в темній вітальні

Президент України відзначив державними нагородами двох прикарпатців

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 21:50
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З нагоди Дня Конституції Зеленський відзначив державними нагородами двох жителів Івано-Франківщини — солістку Ірину Борух та лікаря Олега Сандурського.

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Про це на Facebook-сторінці повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.

Почесне звання “Заслужена артистка України” присвоїли скрипальці та солістці Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк Ірині Борух.

Звання “Заслужений лікар України” отримав завідувач відділення обласної клінічної лікарні Олег Сандурський.

“Це — висока відзнака за віддану працю, талант і щоденний внесок у розвиток нашої держави. Щиро вітаю із заслуженими державними нагородами. Ціную вашу щоденну працю на благо України”, — йдеться у дописі.