Президент України відзначив державними нагородами двох прикарпатців

З нагоди Дня Конституції Зеленський відзначив державними нагородами двох жителів Івано-Франківщини — солістку Ірину Борух та лікаря Олега Сандурського.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це на Facebook-сторінці повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.

Почесне звання “Заслужена артистка України” присвоїли скрипальці та солістці Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк Ірині Борух.

Звання “Заслужений лікар України” отримав завідувач відділення обласної клінічної лікарні Олег Сандурський.