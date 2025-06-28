Гуманітарна допомога без штрафів: у Франківську розповіли, як правильно передавати авто для ЗСУ

25 червня в Івано-Франківську відбувся практичний семінар, присвячений актуальним питанням гуманітарної допомоги, передачі автомобілів ЗСУ та збереження неприбуткового статусу організацій.

За ініціативи громадської організації «Захист Держави» 25 червня в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся практичний семінар, присвячений актуальним питанням у сфері гуманітарної допомоги — від особливостей оформлення документів до процедур передачі автомобілів для Збройних Сил України та способів уникнення штрафних санкцій.

Семінар провела Юлія Панура, експертка у сфері гуманітарної допомоги, яка детально розкрила учасникам заходу ключові аспекти правового регулювання волонтерської діяльності та благодійних ініціатив.

Нові правила, нові можливості

Захід об’єднав представників громадських організацій, волонтерських ініціатив, благодійників та фахівців, які безпосередньо працюють із військовими підрозділами й потребують чіткого розуміння правових процедур у своїй діяльності.

«Протягом 2024-го та на початку 2025 року в сфері гуманітарної допомоги відбулися важливі зміни. Зокрема, Кабінет Міністрів врегулював питання перерозподілу гуманітарної допомоги між організаціями-отримувачами — раніше це відбувалося неформально. Також вперше з’явилася можливість офіційного повернення надлишкової або непридатної допомоги донорам та її вивезення за межі України. Це значно спрощує роботу організацій і знижує ризики порушень», — пояснила Юлія Панура.

Програма семінару включала декілька блоків, серед яких особливості надання допомоги фізичним особам у 2025 році, що передбачає розуміння не тільки бізнес-процесів операцій із гуманітарною допомогою, а і особливостей документообігу, обліку та звітування неприбуткових організацій. Також висвітлено вимоги до обліку допомоги фізичним особам та правила сплати податків.

Окрема увага приділялася питанням, хто є податковим агентом, винятки з оподаткування, законодавчі зміни та рекомендації щодо правильного оформлення актів приймання-передачі, а також особливостям передачі автомобілів для Збройних Сил України та військовослужбовців, включаючи правильне юридичне оформлення передачі авто, документи, які має підготувати громадська організація або фізична особа-набувач гуманітарної допомоги.

Важливі законодавчі зміни

Експертка детально зупинилася на нововведеннях, які істотно полегшили роботу волонтерських організацій та благодійних фондів.

«Наприклад, не існувала процедури перерозподілу гуманітарної допомоги між юридичними особами-отримувачами. Тобто, отримувач – той, хто ввіз, – повинен був цю допомогу завести на склад, обліковувати і передати набувачам, тобто кінцевим споживачам», – пояснила експертка особливості попереднього регулювання.

За словами Юлії Панури, всі зміни суттєво полегшили адміністрування процесів забезпечення гуманітарною допомогою постраждалих від війни.

«Якщо отримувач не встигав цього зробити, наприклад, через обмежені ресурси, чи великий обсяг допомоги та брак волонтерів, то фактично гуманітарна допомога перебувала в нього на складах, псувалась там без змоги покращити становище нужденних. Зараз ця процедура врегулювана вже на рівні постанов Кабінету Міністрів», – відмітила експертка

Серед інших важливих нововведень експертка відзначила врегулювання процедури повернення гуманітарної допомоги донору у випадках, коли вона виявляється неактуальною для отримувача, а також вирішення питання тимчасового державного обліку гуманітарних автомобілів військовослужбовцями.

«Наприклад, при ввезенні гуманітарного вантажу отримувач переконався, що товари є неактуальними, або вони втрачають свою якість, або з певних причин не можуть бути розподілені. В такому випадку гуманітарна допомога повертається донору. Тобто, врегулювана процедура вивезення гуманітарного вантажу за межі України. Раніше проблема була в тому, що митниця повинна ідентифікувати, що саме ввезена без гуманітарна допомога вивозиться за кордон і не відбувається порушення митних та податкових правил.. Ось в цьому була проблема, але зараз вона вирішена», – відмітила Юлія Панура.

Як правильно передати автомобіль для ЗСУ?

Значна частина семінару була присвячена питанням передачі автомобілів на баланс військових частин або для військослужбовцям, , а також особливості страхування, обліку та списання автомобілів.

«З нововведень – вирішено питання постановки гуманітарного авто на тимчасовий державний облік за військовослужбовцем. Тепер військовослужбовець самостійно може зареєструвати таку автівку в сервісному центрі МВС і отримати номери. Це стало фінальною крапкою в процесі передачі автомобілів військовим для виконання бойових завдань”, – пояснила Юлія Панура.

Чому процедура утилізації — це не дрібниця?

Під час семінару детально розглядалися питання порядку утилізації гуманітарної допомоги неналежної якості, включаючи правильне оформлення актів на списання та утилізацію, алгоритм дій отримувача при виявленні непридатної продукції, необхідність повідомляти владу, а також порядок витрат на утилізацію.

Експертка наголосила на важливості правильного використання гуманітарної допомоги, зазначивши, що відповідальність за неправомірне використання або необліковану допомогу може мати серйозні правові наслідки для організацій та волонтерських спільнот.

Важливо знати не лише як допомагати, а й як не порушити закон

Учасники семінару отримали практичні поради щодо уникнення найпоширеніших помилок під час оформлення документації щодо гуманітарної допомоги, дізналися про найновіші зміни в законодавстві та отримали відповіді на питання, що стосуються їхньої конкретної діяльності в умовах воєнного стану.

«Цей семінар був справді на часі — я дуже давно чекала подібного формату. Ми як благодійна організація працюємо з 2004 року, і хоча маємо чималий досвід, нинішні реалії зовсім інші. Законодавство постійно змінюється, кількість запитань зростає, а відповіді знайти складно. Часто й податкова не може надати чітке роз’яснення, і доводиться самим шукати інформацію або навіть звертатись до штучного інтелекту, щоб зрозуміти, як діяти правильно», — поділилась представниця благодійної організації «Свій за свого» Лідія Анушкевичус.

За її словами, особливо складним є те, що багато питань залишаються неврегульованими на законодавчому рівні.

«Цих неврегульованих питань дуже багато, тому що раніше ніхто з цим не стикався. Фактично, це законодавство пишеться уже під наші напрацювання, тому що ми працюємо так, як ми відчуваємо, що воно має бути в правовому полі. Якщо раніше, до повномасштабного вторгнення, у нас благодійна допомога була переважно у вигляді підтримки культурних ініціатив чи фестивалів, то тепер — це масштабна допомога військовим. Тут уже емоцій недостатньо — потрібне чітке знання закону, вміння оформляти документи, вести звітність і уникати помилок, за які можуть бути штрафи. Тому такі семінари не просто корисні — вони необхідні. І їх має бути більше, у різних регіонах», — Лідія Анушкевичус.

До дискусії долучився і проректор з адміністративно-господарської роботи, помічник ректора ІФНТУНГ Сергій Сивий. Він наголосив на важливості таких навчальних ініціатив, які поєднують правову грамотність із практичною діяльністю волонтерів.

«Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу завжди відкритий до співпраці з громадськими ініціативами. Ми раді підтримати захід, який дає волонтерам конкретні інструменти для правомірної, прозорої та результативної діяльності. У час війни така компетентність – це ще одна форма оборони держави», – зазначив Сергій Сивий.

Семінар став частиною системної роботи громадської організації «Захист Держави» з підтримки волонтерських ініціатив та благодійних організацій, що працюють на підтримку Збройних сил України та цивільного населення в умовах російської агресії.