ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Мосяжні традиції Гуцульщини увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мосяжні традиції Гуцульщини увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 21:30
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Серед них – мосяжні традиції Гуцульщиниповідомляє пресслужба міністерства.

Також до списку вчора увійшов обряд “Дівування” у місті Баштанка Миколаївської області.

Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при міністерстві культури та стратегічних комунікацій України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.

Мосяж – так у давнину на Гуцульщині називали латунь. Тому майстри, які виготовляли з неї різні вироби, звались мосяжниками.