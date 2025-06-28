Мосяжні традиції Гуцульщини увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Серед них – мосяжні традиції Гуцульщини, повідомляє пресслужба міністерства.

Також до списку вчора увійшов обряд “Дівування” у місті Баштанка Миколаївської області.

Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при міністерстві культури та стратегічних комунікацій України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.

Мосяж – так у давнину на Гуцульщині називали латунь. Тому майстри, які виготовляли з неї різні вироби, звались мосяжниками.