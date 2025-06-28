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Черговий курс добровольців 10 ОГШБр за контрактом «18–24» вирушив на виконання бойових завдань
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Черговий курс добровольців 10 ОГШБр за контрактом «18–24» вирушив на виконання бойових завдань

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 20:46
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Наступний курс добровольців 10 ОГШБр за контрактом «18–24» пройшов базову загальновійськову підготовку та вирушає до підрозділів для злагодження й подальшого виконання бойових завдань.

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Про це інформують у підрозділі, пише Правда.

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