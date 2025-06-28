Черговий курс добровольців 10 ОГШБр за контрактом «18–24» вирушив на виконання бойових завдань

Наступний курс добровольців 10 ОГШБр за контрактом «18–24» пройшов базову загальновійськову підготовку та вирушає до підрозділів для злагодження й подальшого виконання бойових завдань.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують у підрозділі, пише Правда.