В Івано-Франківську створили ампфутбольну команду ветеранів “Бартка”

Військові без кінцівок готуються представити місто на Чемпіонаті України восени.

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В Івано-Франківську з’явилася особлива футбольна команда під назвою “Бартка”, де ветерани без кінцівок грають на милицях. Гравці вже активно тренуються з амбітною метою представити своє місто на Чемпіонаті України восени, пишуть Версії.

Заступник міського голови та начальник Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук розповів, що команда розвивається стабільно. До складу основного кістяка входять 6-7 чоловік, які регулярно відвідують тренування.

“На сьогодні ми вже проводимо 4 тренування. Стабільно долучаються нові хлопці, які хочуть спробувати себе в цьому виді спорту. Приємно, що основний кістяк, 6-7 чоловік, у нас вже є. Стабільно поки тренуємося раз в тиждень, але надалі будемо збільшувати тренувальний процес, бо хочемо вже на кінець літа-початок осені заявитися на Чемпіонат України, як команда з Івано-Франківська”, — зазначив Юрій Гапончук.

Головний тренер футбольної команди “Бартка” Іван Скіцко підкреслює, що шлях до успіху непростий через різний досвід тренувань у гравців. Наразі основне завдання — створити згуртовану команду з гарною атмосферою та підтримати хлопців.

“Не є легко, не є просто хлопцям, бо є деякі хлопці, які уже 5 разів на тренуванні, є такі, що перший раз прийшли. На все треба час. Зараз головне — згуртувати команду, так як ми її створили. Дякуємо Богу, у нас гарна атмосфера, гарний мікроклімат, жартуємо. Ми хлопцям кажемо, що навіть з такою травмою життя продовжується”, — говорить Іван Скіцко.

Учасник команди Михайло Мороз розповів, що долучився до команди після знайомства з Юрієм Гапончуком на святкуванні Дня батька у Фізкультурному коледжі. Для нього ампфутбол став не лише спортом, але й важливою частиною реабілітації.

“Це вже друге моє тренування. Ми з Юрою познайомилися на День батька у Фізкультурному коледжі. Він до мене підійшов і запитав, чи не хотів би я грати. Я з радістю. Я колись грав у футбол, але не стояв на воротах. А зараз прийшлось стояти на воротах, а не грати. Це навіть дуже подобається, бо і реабілітація, і здоров’я”, — розповідає Михайло Мороз.

Військовослужбовець Ігор Протас, який зараз проходить реабілітацію в Івано-Франківську, поєднує медичне відновлення з футболом та отримує значно кращі результати порівняно зі звичайними заняттями.

“Це в мене вже 2 тренування. Класно, подобається. Всіх запрошую. Це об’єднує дух перемоги. Це дуже класно. Ми між собою граємо тільки на тренуваннях. Ще повноцінно між командами не було матчу. Плануємо товариські. Емоції переповнюють, це ж футбол, командна гра”, — каже Ігор Протас.

Почесним гостем одного з тренувань став Василь Вірастюк, почесний президент Федерації стронгмену України та народний депутат. Він відвідав команду, щоб на власні очі побачити тренувальний процес та висловити підтримку ветеранам.

“Я сьогодні вперше перебуваю на тренуванні з ампфутболу. Завжди мені було цікаво подивитися, як відбувається процес, скільки ветеранів відвідує такі тренування. Тут навіть не так важливий результат, як перебування в процесі безпосередньо самих ветеранів, зайнятість ветеранів. Ось це найголовніше”, — вважає Василь Вірастюк.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підкреслив важливість створення команди для реабілітації та відновлення ветеранів. Місто активно підтримало ініціативу створення ампфутбольної команди.

“Це дуже важливо, це реабілітація, відновлення. І бачите, хлопці з таким завзяттям працюють. Ми дійсно підтримали створення команди з ампфутболу ‘Бартка’. Хлопці готуються до футбольних матчів. Віримо в те, що будуть перемоги і будуть здобутки наших хлопців. Але найбільше дякуємо за захист України”, — підсумував Руслан Марцінків.

До тренувань команди “Бартка” можуть приєднатися не тільки ветерани, а й люди з інвалідністю, діти або ті, хто через різні обставини втратив кінцівки. Команда активно готується до участі у Чемпіонаті України, щоб гідно представити Івано-Франківськ на всеукраїнському рівні.