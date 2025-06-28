Військовий медик Олег Токарчук – кавалер ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

З перших днів повномасштабного вторгнення Олег Токарчук, перший заступник міського голови, рятує життя українських захисників і захисниць.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

Про нього знає вся Україна, про нього пишуть іноземні медіа. Чергове визнання його заслуг – нагородження орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

“Його витримка, сила духу та відданість справі гідні глибокої поваги. Цей орден це не просто відзнака. Це визнання величезної і складної роботи, яку він виконує щодня. Це про відповідальність і витримку. Про людяність у надлюдських обставинах.

Дякую, друже, за силу, за натхнення та відданість Україні. Коломийська громада тобою пишається!” – зазначає мер.