АМКУ розслідує можливу змову при ремонті ліцею у Микуличині



Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) розпочало розгляд справи щодо можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції двома товариствами з обмеженою відповідальністю – «ПМК-113» та «УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ».

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Про це повідомили на сайті відділення.

Розслідування стосується процедури публічної закупівлі з капітального ремонту фасаду Микуличинського ліцею Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, що відбулася у 2022 році.

Очікувана вартість цих робіт становила 11 770 099,00 грн з ПДВ. Замовником виступав сам ліцей.

Під час перевірки виявили ознаки, що можуть свідчити про узгоджену поведінку між ТОВ «ПМК-113» та ТОВ «УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ» під час участі у тендері. Деталі цих ознак наразі не розголошуються, проте їхня наявність стала підставою для офіційного початку розгляду справи.

У разі підтвердження факту антиконкурентної змови, на зазначені компанії можуть бути накладені значні штрафні санкції. Розслідування триває.