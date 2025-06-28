Які національні та світові рекорди реєстрували на Франківщині

З 2010 по 2025 рік в Івано-Франківській області встановлено понад 80 національних і три світові рекорди, переважно у спорті, освіті та мистецтві.

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Про це у коментарі Суспільному розповів експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Де на Івано-Франківщині найчастіше встановлюють рекорди

Офіційно Національний реєстр рекордів України створили у 2010 році. Відтоді Івано-Франківщина стабільно перебуває на шостому-сьомому місці за кількістю рекордів. Найбільше зареєстрували в Яремчанській, Надвірнянській громадах, на горі Говерла та в Івано-Франківську.

“Звичайно, найчастіше фіксують рекорди в самому Івано-Франківську. Значна частина була в категорії освіти. Пригадую два дуже хороші флешмоби школярів у 2018-2019 роках. Також в Івано-Франківську встановили рекорд з найтривалішого читання лекції — 24 години 5 хвилин 38 секунд. Лекцію читав доцент Олег Андрухів. Загалом її відвідали понад 500 людей”, — говорить Павло Горішевський.

Окрім 80 національних рекордів, на території області з 2010 року зафіксували й три світові.

“Можливо, найпотужнішим рекордсменом зараз у нашій області є Антон Левкун — каратист, майстер спорту України.

Він встановив два світові рекорди у 2020 році. Це — найбільша кількість ударів по боксерській лапі в стійці на шпагаті за одну хвилину — 330 ударів. І найбільша кількість відтискань від підлоги на пальцях обох рук за одну хвилину — 64″, — говорить експерт Національного реєстру рекордів України.

Ще один світовий рекорд з Прикарпаття — найдовша трембіта, яка має 9 метрів 22 сантиметри. Її виготовив майстер Михайло Тафійчук.

Зі слів Павла Горішевського, наймолодшому рекордсмену на Франківщині було сім років. Він — перший, хто в такому віці в Україні видав друком книгу коміксів.

Досягнення, які здивували експерта Національного реєстру рекордів України

Павло Горішевський займається реєстрацією національних рекордів десять років. Однак, каже, його досі вражають деякі з них.

“Тільки у 2025 році я дізнався, що в одній серії краєзнавчих книг “Моє місто” налічується 51 примірник. Також я був вражений, коли реєстрував рекорд родини Ткаченків, яка зробила 27 писанок з паперу з гербами усіх областей України. На один екземпляр потрібно було виготовити 110 метрів шнура зі серветки. Ще мені запам’ятався рекорд Ігоря Вакалюка за найбільшу колекцію предметів, на яких зображена корова. На той час було 3000 екземплярів. Він збирав їх десятиліттями і настільки все прекрасно скомпонував”, — ділиться Павло Горішевський.

Він додає, що в середньому з десяти заявок на національний рекорд, які подають українці, одна підходить для того, щоб її внесли у реєстр.