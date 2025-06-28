Антона Войтенка призначено керівником Івано-Франківської обласної прокуратури

25 червня керівником Івано-Франківської обласної прокуратури став Антон Войтенко, який до цього обіймав посаду заступника Генерального прокурора України.
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Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 р. у м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.
В органах прокуратури працює із 2007 року.
Обіймав такі посади:
- слідчий військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
- старший помічник військового прокурора Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
- старший слідчий військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
- прокурор відділу підтримки державного звинувачення та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах прокуратури України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері,
- прокурор відділу організації участі прокурорів у суді та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальному провадженні прокуратури Центрального регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері,
- старший прокурор Житомирської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військової сфери Центрального регіону України,
- заступник Харківського прокурора з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Центрального регіону України,
- заступник військового прокурора Харківського гарнізону Центрального регіону України,
- перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Центрального регіону України,
- начальник відділу нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та під час проведення оперативно-розшукової діяльності слідчого управління військової прокуратури України,
- військовий прокурор Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
- начальник слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України,
- начальник управління нагляду за дотриманням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та під час проведення оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України,
- начальник управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України,
- прокурор Рівненської області
- керівник Львівської обласної прокуратури
- заступник Генерального прокурора України.