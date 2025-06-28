Антона Войтенка призначено керівником Івано-Франківської обласної прокуратури

25 червня керівником Івано-Франківської обласної прокуратури став Антон Войтенко, який до цього обіймав посаду заступника Генерального прокурора України.

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Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 р. у м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

В органах прокуратури працює із 2007 року.

Обіймав такі посади: