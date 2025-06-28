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Антона Войтенка призначено керівником Івано-Франківської обласної прокуратури
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Антона Войтенка призначено керівником Івано-Франківської обласної прокуратури

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 17:28
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25 червня керівником Івано-Франківської обласної прокуратури став Антон Войтенко, який до цього обіймав посаду заступника Генерального прокурора України.

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Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 р. у м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

В органах прокуратури працює із 2007 року.

Обіймав такі посади:

  • слідчий військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
  • старший помічник військового прокурора Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
  • старший слідчий військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
  • прокурор відділу підтримки державного звинувачення та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах прокуратури України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері,
  • прокурор відділу організації участі прокурорів у суді та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальному провадженні прокуратури Центрального регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері,
  • старший прокурор Житомирської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військової сфери Центрального регіону України,
  • заступник Харківського прокурора з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Центрального регіону України,
  • заступник військового прокурора Харківського гарнізону Центрального регіону України,
  • перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Центрального регіону України,
  • начальник відділу нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та під час проведення оперативно-розшукової діяльності слідчого управління військової прокуратури України,
  • військовий прокурор Житомирського гарнізону Центрального регіону України,
  • начальник слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України,
  • начальник управління нагляду за дотриманням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та під час проведення оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України,
  • начальник управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України,
  • прокурор Рівненської області
  • керівник Львівської обласної прокуратури
  • заступник Генерального прокурора України.