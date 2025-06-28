СБУ вночі знищила три ворожі гелікоптери та «Панцир-С1» на аеродромі в Криму

У ніч проти суботи, 28 червня, СБУ знищила три гелікоптери та ворожий ЗГРК «Панцир-С1» на військовому аеродромі «Кіровське» в окупованому Криму.
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Про це пресслужба СБУ повідомляє у Telegram, пише Правда.
Як зазначає відомство, було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних дронах ворога.
За наявними даними, внаслідок операції СБУ знищила три багатоцільові та ударні гелікоптери окупантів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».
Зазначається, що протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.
«СБУ системно працює над зниженням спроможностей рф завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога», – йдеться у повідомленні.