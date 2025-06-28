СБУ вночі знищила три ворожі гелікоптери та «Панцир-С1» на аеродромі в Криму

У ніч проти суботи, 28 червня, СБУ знищила три гелікоптери та ворожий ЗГРК «Панцир-С1» на військовому аеродромі «Кіровське» в окупованому Криму.

Про це пресслужба СБУ повідомляє у Telegram, пише Правда.

Як зазначає відомство, було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних дронах ворога.

За наявними даними, внаслідок операції СБУ знищила три багатоцільові та ударні гелікоптери окупантів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Зазначається, що протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.