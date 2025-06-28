Івано-Франківськ передав 12 мільйонів гривень на ЗСУ

12 мільйонів для військових перерахували військовим частинам (субвенції) з Івано-Франківська на сесії міської ради.

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Про це інформує кореспондент новинного порталу Правда.іф.

Зокрема кошти виділили для: