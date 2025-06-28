Івано-Франківськ передав 12 мільйонів гривень на ЗСУ

12 мільйонів для військових перерахували військовим частинам (субвенції) з Івано-Франківська на сесії міської ради.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформує кореспондент новинного порталу Правда.іф.
Зокрема кошти виділили для:
- 1 мільйон гривень для 128-ї окремої бригади ТРО «Дике поле»
- 1 мільйон гривень для 102-ї окремої бригади ТРО
- 1 мільйон гривень для 505-го окремого батальйону морської піхоти
- 1 мільйон гривень для 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка (Степові Хижаки)
- 4 мільйони гривень для 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ
- 3 мільйони гривень для Військової служби правопорядку
- 1 мільйон для 1-го окремого штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла