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Івано-Франківськ передав 12 мільйонів гривень на ЗСУ
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Івано-Франківськ передав 12 мільйонів гривень на ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 17:03
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12 мільйонів для військових перерахували військовим частинам (субвенції) з Івано-Франківська на сесії міської ради.

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Про це інформує кореспондент новинного порталу Правда.іф.

Зокрема кошти виділили для:

  • 1 мільйон гривень для 128-ї окремої бригади ТРО «Дике поле»
  • 1 мільйон гривень для 102-ї окремої бригади ТРО
  • 1 мільйон гривень для 505-го окремого батальйону морської піхоти
  • 1 мільйон гривень для 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка (Степові Хижаки)
  • 4 мільйони гривень для 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ
  • 3 мільйони гривень для Військової служби правопорядку
  • 1 мільйон для 1-го окремого штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла