Семирічна Яринка з Косівщини купила два дрони для військових, продаючи лимонад

Семирічна Яринка з Косівщини організувала благодійний продаж лимонаду біля свого будинку. Вона зібрала майже 27 тисяч гривень. На ці кошти придбали два ударні безпілотники для ЗСУ.

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Про це пише “Галка” з посиланням на ОТБ Галичину.

Дядько Яринки з 2014 року служить у складі 10 гірсько-штурмової бригади. Родина Яринки волонтерить – організовує збори грошей на дрони та виготовляє енергетичні батончики для військових.

Дівчинка самостійно запропонувала ідею “лимонад за донат”.

Ціна порції лимонаду починалася від 20 гривень. Покупці робили й більші донати. Діти зупиняли автомобілі. Акцію підтримали користувачі соціальних мереж. Донати надходили з України та з-за кордону.

Сім’я планує продовжувати благодійні акції на підтримку ЗСУ.