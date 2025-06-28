Чотири громади Прикарпаття отримають майже 22 мільйони гривень на сучасні шкільні кабінети

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України було ухвалене 18 червня 2025 року.

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Про це інформує Правда з посиланням на сторінку голови Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Івано-Франківська, Тисменицька, Богородчанська та Надвірнянська громади отримають державну фінансову підтримку на оновлення навчального середовища в школах.

Загальна сума освітньої субвенції для Івано-Франківської області становить 21,9 млн грн. Кошти спрямують на облаштування сучасних кабінетів фізики, хімії, біології, географії та STEM-дисциплін.

Йдеться передусім про закупівлю нового обладнання та створення безпечного і комфортного середовища для профільного навчання учнів.

У Департаменті освіти зазначають, що це ще один важливий крок до модернізації освіти в регіоні: навіть в умовах війни держава інвестує в дітей та їхнє майбутнє. Урядова підтримка у поєднанні зі зусиллями місцевих громад дозволить створити справді сучасні освітні простори, які відповідатимуть викликам часу.